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Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой предмет, никакой трос не сравнится

Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой предмет, никакой трос не сравнится

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Избавление от засоров в сантехнике - это задача, с которой сталкивается множество людей. Тем не менее, существует несколько умных приемов, которые помогут вам решить эту проблему без дополнительных затрат.

Один из методов, предложенный автором канала «ММА сварка для начинающих», заключается в механическом способе очистки. Для этого вам потребуется обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Проводя стяжкой через сливное отверстие, вы можете частично избавиться от засора.

Использование стяжки является простым и эффективным методом борьбы с засорами в ванной или умывальнике. Попробуйте этот способ и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!

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