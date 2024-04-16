Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой предмет, никакой трос не нужен

Избавление от засоров в трубах в ванной или раковине - проблема, с которой сталкиваются многие люди. Тем не менее, существует несколько умных приемов, которые помогут вам решить этот вопрос без лишних затрат.

Один из методов, предложенный создателем канала "ММА сварка для начинающих", заключается в механической очистке. Для этого вам потребуется обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Проходя стяжкой через дренажное отверстие, вы можете частично избавиться от засора.

Использование стяжки является простым и действенным методом борьбы с засорами в трубах. Попробуйте этот способ и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!