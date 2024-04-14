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Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой домашний предмет, никакой трос не сравнится

Засор выскочит в трубу: засуньте в слив простой домашний предмет, никакой трос не сравнится

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Разблокировка сантехники - это распространенная проблема, с которой можно столкнуться в любой момент. Однако существуют несколько хитростей, которые помогут вам решить эту неприятность без лишних затрат.

Для начала, рекомендуется использовать механический метод, предложенный автором канала "Мастер по сантехнике". Вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую несложно подготовить к использованию. Проходя стяжкой через сливное отверстие, вы увидите, что часть засора удалось устранить.

Таким образом, применение стяжки является простым и эффективным способом избавиться от засоров в ванной или раковине. Попробуйте данный метод и убедитесь в его эффективности. Удачи!

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