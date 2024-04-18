Засор выскочит в трубу: поместите в слив простой предмет, никакой трос с ним не сравнится

Избавление от засоров в сантехнике - это задача, с которой сталкивается множество людей. Тем не менее, существует несколько умных приемов, которые помогут вам решить эту проблему без дополнительных затрат.

Один из методов, предложенных автором канала «ММА сварка для начинающих», заключается в использовании механического способа очистки. Для этого вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Проходя стяжкой через сливное отверстие, вы можете частично избавиться от засора.

Использование стяжки является простым и эффективным методом борьбы с засорами в ванной или умывальнике. Попробуйте этот способ и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!