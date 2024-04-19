Засор выскочит в трубу: поместите в слив простой предмет, никакой трос не сравнится

Избавление от засоров в сантехнике - это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Тем не менее, существуют умные методы, которые помогут вам решить эту задачу без лишних расходов.

Один из методов, предложенный автором канала «ММА сварка для начинающих», включает в себя механическую очистку. Для этого вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Пропустив стяжку через сливное отверстие, вы сможете частично решить проблему засора.

Использование стяжки - это простой и эффективный способ справиться с засорами в раковине или ванне. Попробуйте этот метод и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!