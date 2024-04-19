Засор выскочит в трубу: поместите в слив простой предмет, никакой трос не сравнится
Избавление от засоров в сантехнике - это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Тем не менее, существуют умные методы, которые помогут вам решить эту задачу без лишних расходов.
Один из методов, предложенный автором канала «ММА сварка для начинающих», включает в себя механическую очистку. Для этого вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Пропустив стяжку через сливное отверстие, вы сможете частично решить проблему засора.
Использование стяжки - это простой и эффективный способ справиться с засорами в раковине или ванне. Попробуйте этот метод и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!
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