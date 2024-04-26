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Засор выскочит в трубу: поместите в слив обычный домашний предмет, никакой трос и рядом не стоял

Засор выскочит в трубу: поместите в слив обычный домашний предмет, никакой трос и рядом не стоял

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Устранение засоров в сантехнике - распространенная проблема, но существуют простые способы решения без больших затрат.

Один из механических методов, предложенный каналом "ММА сварка для начинающих", включает использование обычной пластиковой стяжки. Просто проведите ее через сливное отверстие, чтобы частично избавиться от засора.

Этот подход прост и эффективен для ванны или раковины. Попробуйте его сами и убедитесь в его эффективности.

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