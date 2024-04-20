Засор выскочит в трубу: поместите в слив этот предмет, никакой трос не сравнится
flectone.ru
Избавление от засоров в сантехнике - это проблема, с которой сталкиваются многие.
Тем не менее, существуют умные приемы, которые позволят решить эту проблему без лишних затрат.
Один из методов, предложенный автором канала "ММА сварка для начинающих", заключается в механической очистке. Для этого вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую легко подготовить к использованию. Пропустив стяжку через сливное отверстие, вы сможете частично избавиться от засора.
Этот метод использования стяжки является простым и эффективным способом борьбы с засорами в ванной или умывальнике. Попробуйте этот метод и убедитесь в его эффективности. Удачи вам!
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