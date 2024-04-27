Засор выскочит в трубу: поместите в слив этот домашний предмет, никакой трос и рядом не стоял

Разгрузка труб в сантехнике - это общая проблема, однако существуют простые способы решения без значительных затрат.

Один из механических методов, предложенных каналом "ММА сварка для начинающих", включает использование обычной пластиковой стяжки. Проходя через сливное отверстие, она может частично устранить засор.

Этот метод является легким и действенным для ванны или раковины. Попробуйте его сами и убедитесь в его эффективности.