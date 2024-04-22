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Засор выскочит в трубу: отправьте в слив простой домашний предмет, забудьте про трос навсегда

Засор выскочит в трубу: отправьте в слив простой домашний предмет, забудьте про трос навсегда

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Устранение засоров в сантехнике – это неприятная проблема, но есть несколько хитростей, которые помогут решить ее без лишних затрат. Механический способ, предложенный автором канала "ММА сварка для начинающих", весьма эффективен.

Пластиковая стяжка, использованная им, легко подготавливается к использованию. Пройдя стяжкой по сливному отверстию, можно частично устранить засор. Этот простой и эффективный метод подходит для ванны и раковины. Попробуйте его – убедитесь сами.

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