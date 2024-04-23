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Засор выскочит в трубу: отправьте в слив простой домашний предмет, никакой трос с ним не сравнится

Засор выскочит в трубу: отправьте в слив простой домашний предмет, никакой трос с ним не сравнится

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Устранение засоров в сантехнике - распространенная проблема, но существуют простые методы решения без больших затрат.

Один из механических способов, предложенный каналом "ММА сварка для начинающих", включает использование обычной пластиковой стяжки. Просто пройдя ею через сливное отверстие, можно частично избавиться от засора.

Этот метод прост и эффективен для устранения засоров в ванной или раковине. Попробуйте его и убедитесь сами в эффективности этого подхода.

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