Засор выскочит в трубу: отправьте в слив простой домашний предмет, никакой трос не сравнится
Устранение засоров в сантехнике - общая проблема, но существуют несложные методы решения без больших затрат.
Механический способ, предложенный каналом "ММА сварка для начинающих", включает использование обычной пластиковой стяжки. Пройдя ею по сливному отверстию, можно частично избавиться от засора.
Этот метод прост и эффективен для ванной или раковины. Попробуйте и убедитесь сами в его эффективности.
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