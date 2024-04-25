Засор выскочит в трубу: отправьте в слив обычный домашний предмет, никакой трос и рядом не стоял

Устранение засоров в сантехнике - распространенная проблема, но существуют простые методы решения без больших затрат.

Механический метод, рекомендованный каналом "ММА сварка для начинающих", включает использование пластиковой стяжки. Применяя ее к сливному отверстию, можно частично решить проблему засора.

Этот способ прост и эффективен для ванной или раковины. Попробуйте его и убедитесь в его эффективности сами.