Засор выскочит в трубу: отправьте в слив обычный домашний предмет, никакой трос и рядом не стоял
Устранение засоров в сантехнике - распространенная проблема, но существуют простые методы решения без больших затрат.
Механический метод, рекомендованный каналом "ММА сварка для начинающих", включает использование пластиковой стяжки. Применяя ее к сливному отверстию, можно частично решить проблему засора.
Этот способ прост и эффективен для ванной или раковины. Попробуйте его и убедитесь в его эффективности сами.
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