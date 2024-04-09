Засор выскочит в трубу, как пробка: засуньте в слив простой домашний предмет — никакой трос не сравнится

Устранение засоров в сантехнике - это проблема, с которой может столкнуться каждый. Однако существует несколько хитростей, которые помогут вам справиться с этой неприятностью без лишних затрат.

Для начала, можно попробовать механический способ, который предложил автор канала «ММА сварка для начинающих». Вам понадобится обычная пластиковая стяжка, которую несложно подготовить к использованию. После того, как вы проведете стяжкой по сливному отверстию, вы увидите, что проблему засора частично удалось устранить.

Итак, использование стяжки является простым и эффективным способом избавления от засоров в ванной или раковине. Попробуйте этот метод и вы убедитесь в его эффективности. Удачи!