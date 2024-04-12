Засор выскочит в трубу, как пробка: засуньте в слив один домашний предмет — никакой трос не сравнится

Никто не застрахован от засоров в раковине, ванной или унитазе. Однако есть множество уловок, которые помогут решить проблему без обращения к сантехникам.

Например, автор канала "ММА сварка для начинающих" предложил механический способ избавиться от засора в ванной без использования проволоки, вантуза или дорогостоящих гелей.

Для этого потребуется обычная пластиковая стяжка (хомут), часто применяемая в электрике и повседневной жизни. Сделайте глубокие насечки с двух сторон, чтобы стяжка напоминала "елочку". После этого опустите ее как можно глубже в сливное отверстие ванной, не откручивая или не разбирая ничего. После извлечения стяжки вы можете обнаружить на ней целый "парик" из волос. Повторите процедуру несколько раз, чтобы избавиться от всего мусора. Аналогичным образом можно очистить засоры в раковине