Засор выскочит в трубу, как пробка: засуньте в слив обычный домашний предмет — никакой трос не сравнится

Никто не застрахован от засоров в раковине, ванной или унитазе. Но есть несколько хитростей, которые позволяют решить эту проблему без обращения к сантехникам.

Например, для борьбы с засором в ванной можно воспользоваться механическим способом, который был представлен автором канала "ММА сварка для начинающих". Не потребуются ни проволоки, ни вантузы, ни дорогостоящие гели от засоров.

Для этого возьмите обычную пластиковую стяжку (хомут), которая широко используется в электрике и в повседневной жизни. Сделайте глубокие насечки по обе стороны при помощи ножниц или ножа. Стяжка должна напоминать "елочку". Просто опустите ее как можно глубже в сливное отверстие ванной, ничего не разбирая. После того, как вы вытащите стяжку, вы скорее всего обнаружите целый "парик" из волос. Повторите процедуру несколько раз, чтобы избавиться от всего мусора. Таким же способом можно прочистить засоры и в раковине.