Засор выскочит в трубу, как пробка: засуньте в слив этот домашний предмет — никакой трос не сравнится

Никто не застрахован от засоров в раковине, ванной или унитазе. Однако существует много хитростей, которые позволяют решить эту проблему без обращения к сантехникам.

Например, автор канала «ММА сварка для начинающих» поделился эффективным механическим способом избавиться от засора в ванной. Для этого не требуются проволока, вантузы или дорогостоящие гели от засоров.

Достаточно взять обычную пластиковую стяжку (хомут), широко используемую в электрике и повседневном хозяйстве. Сделайте глубокие насечки по бокам с обеих сторон при помощи ножниц или ножа, чтобы стяжка напоминала «елочку». Теперь у вас есть специальное устройство!

Опустите его как можно глубже в сливное отверстие ванны без откручивания или разборки. После того, как вы извлечете стяжку, вы вероятно найдете на ней целый "парик" из волос. Повторяйте эту процедуру несколько раз, пока не избавитесь от всего мусора. Таким же способом можно очистить засоры в раковине.

Читайте также: