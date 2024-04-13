Засор выскочит в трубу, как пробка: поместите в слив один домашний предмет — никакой трос не сравнится

Никто не застрахован от засоров в раковине, ванной или унитазе. Однако существует множество хитростей, которые позволяют решить эту проблему без привлечения сантехников.

Например, автор канала «ММА сварка для начинающих» поделился механическим способом ликвидации засоров в ванной без использования проволоки, вантуза или дорогостоящих гелей от засоров.

Для начала возьмите обычную пластиковую стяжку (хомут), которая широко используется в электрике и бытовых нужд. На двух сторонах сделайте глубокие насечки с обеих сторон при помощи ножниц или ножа, чтобы стяжка напоминала «елочку». Простой инструмент готов!

Опустите его как можно глубже в сливное отверстие ванной, не откручивая или разбирая что-либо. После того как вы извлечете стяжку, на ней скорее всего можно будет увидеть целый комок волос. Повторите эту процедуру несколько раз, чтобы полностью избавиться от всех засоров. Этот же метод можно использовать для очистки засоров в раковине.