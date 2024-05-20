Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Засор вылетит в трубу: засуньте в слив этот простой домашний предмет, никакой трос так не поможет

Чистка сливных труб — задача, с которой сталкиваются многие домовладельцы, но не все знают, что справиться с засором можно с помощью обычного домашнего предмета.

pokayadoma.ru

Подписаться в Telegram

Чистка сливных труб — задача, с которой сталкиваются многие домовладельцы, но не все знают, что справиться с засором можно с помощью обычного домашнего предмета. Забудьте о дорогостоящих средствах и сложных инструментах, как трос, потому что решение лежит прямо у вас под рукой.

Поверьте или нет, но обычная пищевая сода в сочетании с уксусом может творить чудеса. Эти доступные каждому ингредиенты не только безопасны и экологичны, но и чрезвычайно эффективны для удаления засоров в сливах.

Как это работает?

  1. Подготовка: Возьмите полстакана пищевой соды и полстакана уксуса.
  2. Применение: Засыпьте соду прямо в слив, а затем аккуратно влейте уксус. Химическая реакция между этими двумя веществами создаст пену, которая помогает разрушить жир и другие отложения в трубе.
  3. Действие: Оставьте смесь в сливе на 30 минут, затем промойте трубу горячей водой.

Этот метод не только очистит ваши трубы, но и устранит неприятные запахи, оставляя вашу кухню или ванную свежими и чистыми.

В отличие от использования троса, который требует физических усилий и технических навыков, пищевая сода и уксус делают всю тяжелую работу за вас, растворяя засоры химическим путем. Это не только удобнее, но и избавляет от риска повреждения труб.

Теперь, когда вы знаете этот простой и эффективный метод, вы можете легко справиться с любыми засорами без необходимости вызова сантехника. Это экономит время, деньги и сохраняет ваш дом в идеальном состоянии.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

«Это поможет укрепить сердце»: в Казани прошла акция «На работу на велосипеде»

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Казанцам рассказали, что нужно успеть сделать этой весной

травля клопов

Новости Казани

16 часов назад

Стали известны составы «Спартака» и «Рубина» на матч 29-го тура РПЛ

Интересное в Казани

3 дня назад

Слепота или спасение от близорукости: 5 мифов о лазерной коррекции зрения, которые с легкостью развеет офтальмолог

курсы макияж для себя в Екатеринбурге

Новости Казани

день назад

В казанском троллейбусе разгорелся конфликт

Новости Татарстана

день назад

Место для нового здания кожвендиспансера выбрали в Казани

Новости Казани

8 часов назад

Подростки в Казани стреляли с балкона из пневматического оружия

Новости Казани

8 часов назад

В казанском сквере произошло возгорание

Новости Казани

день назад

В Казани появится новый клинический диспансер
Лонгриды
3 дня назад

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Лучшим таксистом Татарстана вновь стала Луиза Бадреева, она уже 17 лет в профессии

Новости Татарстана

8 часов назад

В Менделеевске на экофестивале высадили 70 тыс. деревьев

Гид по скидкам Казани

21 час назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

9 часов назад

В Татарстане ожидается потепление до 24 градусов тепла

Новости Татарстана

15 часов назад

Рустам Минниханов поздравил татарстанских журналистов с Днем печати
Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»
Лонгриды
4 дня назад

Александр Шапиро: «Если "Ак Барс" дойдет до полуфинала кубка, то будет положительный результат»

Новости Татарстана

15 часов назад

Рустам Минниханов: Залог успеха России — в уважении и сотрудничестве конфессий

Новости Татарстана

15 часов назад

Татарстанская фирма погасила долг по зарплате в 265 тысяч рублей

Новости Татарстана

16 часов назад

Первый замглавы минпромторга РФ посетил предприятия Татарстана
Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?
Полезное
5 дней назад

Все, конец!? Отмена ипотеки огорчила всех Россиян. Чего ждать в этом году?