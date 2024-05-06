Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Засор вылетит в трубу: поместите в слив такой домашний предмет, никакой трос с ним не сравнится

Засоры в сливе могут стать настоящей головной болью для любого домовладельца. Часто для их устранения приходится прибегать к использованию троса или вызывать сантехника, что может быть не только дорогостоящим, но и не всегда эффективным.

imghub.ru

Подписаться в Telegram

Засоры в сливе могут стать настоящей головной болью для любого домовладельца. Часто для их устранения приходится прибегать к использованию троса или вызывать сантехника, что может быть не только дорогостоящим, но и не всегда эффективным. Однако есть один домашний предмет, который может сделать чудеса, и это — пищевая сода. Просто, дешево и экологично!

Как использовать пищевую соду для очистки слива:

  1. Подготовьте материалы: Вам понадобится около половины стакана пищевой соды и столько же уксуса.
  2. Применение соды: Сначала засыпьте соду прямо в слив.
  3. Добавьте уксус: Медленно вылейте уксус на соду. Реакция начнется моментально — смесь начнет пениться и шипеть.
  4. Закройте слив: Накройте сливную дыру тряпкой или пробкой, чтобы реакция работала под давлением, что усилит очищающий эффект.
  5. Ожидайте: Дайте смеси поработать в течение 30 минут. В это время сода и уксус смогут разъесть засор.
  6. Промойте горячей водой: После истечения времени промойте слив большим количеством очень горячей воды.

Почему это работает:

Пищевая сода и уксус — мощные натуральные чистящие средства, которые могут разрушать жировые отложения и другие загрязнения, вызывающие засоры. Этот метод безопасен для труб и не вредит окружающей среде, в отличие от многих химических очистителей.

Дополнительные советы:

  • Если засор устойчив, эту процедуру можно повторить несколько раз.
  • Для профилактики засоров используйте эту смесь раз в месяц, чтобы поддерживать чистоту ваших труб.

Использование пищевой соды и уксуса для чистки сливов — простой, экономичный и экологически чистый способ поддержания порядка в вашем доме. Этот метод не только эффективен, но и безопасен для вашего дома и планеты.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Татарстана

18 часов назад

В РТ из-за ДТП сгорел водитель «Mercedes»

Лонгриды

день назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

вызов специалиста от тараканов

Новости Казани

14 часов назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

Интересное в Казани

3 дня назад

На заметку родителям: как избежать проблемы с зубами у вашего ребенка

анализ целевой аудитории в Новосибирске

Новости Татарстана

18 часов назад

Жительница Нижнекамска отправилась на шоу «Поле чудес»

Новости Казани

13 часов назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

Новости Казани

день назад

«Рубин» перед матчем с ЦСКА подписал нового игрока

Новости Казани

16 часов назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой
Новости Татарстана
2 дня назад

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

3 и 4 мая ожидается похолодание, ветер до 20 м/с и гололед

Новости Казани

6 часов назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

Новости Казани

9 часов назад

В Казани стартуют занятия для начинающих собаководов

Новости Татарстана

9 часов назад

Прокуратура РТ проверит условия эксплуатации сломавшегося «Метеора»

Новости Татарстана

10 часов назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
2 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Татарстана

11 часов назад

В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна

Новости Казани

11 часов назад

На Баумана уже появились знаки, запрещающие движение на электросамокатах

Новости Казани

11 часов назад

Ненад Димитриевич покинет УНИКС

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ежемесячно казанцам приходится спускать на стоматологов миллионы рублей. Лечить зубы все равно придется, но можно тратить в разы меньше