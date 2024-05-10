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Засор вылетит в трубу: поместите в слив этот простой предмет, никакой трос не сравнится

В процессе повседневного использования кухонной раковины или ванной часто возникают засоры, которые вызывают проблемы с оттоком воды. Попробуйте простое и доступное решение, которое может устранить проблему быстро и без лишних затрат.

aligid.ru

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В процессе повседневного использования кухонной раковины или ванной часто возникают засоры, которые вызывают проблемы с оттоком воды. Прежде чем вызывать сантехника или прибегать к использованию агрессивных химических средств, попробуйте простое и доступное решение, которое может устранить проблему быстро и без лишних затрат.

Почему образуются засоры в трубах?

  • Накопление жира: После приготовления пищи остатки жира скапливаются на стенках труб, что замедляет отток воды.
  • Остатки пищи и волос: Эти материалы склонны слипаться и создавать плотные пробки, препятствующие нормальному прохождению воды.
  • Минеральные отложения: В регионах с жесткой водой со временем на стенках труб появляются известковые отложения.

Как решить проблему с засорами с помощью простой вещи

  1. Использование льда, старого народного средства, способно прочистить ваши трубы не хуже сантехнического троса.
  2. Приготовьте лед: Наполните лоток для льда водой или отваром трав (для дезодорации) и заморозьте.
  3. Поместите в слив: Выньте несколько кубиков льда и поместите их в слив раковины или ванной.
  4. Включите холодную воду: Включите холодную воду на максимальный напор и подождите несколько минут.

Почему это работает

  • Лед размягчает жир: При соприкосновении с ледяной водой жировые отложения затвердевают, после чего лед выталкивает их наружу.
  • Сила потока воды: Под воздействием сильного напора воды частицы засора отрываются от стенок и отправляются в канализацию.

После такого промывания ваши трубы будут значительно чище, а отток воды восстановится до нормального уровня. Если засор был серьезным, процедура может занять немного больше времени или потребовать дополнительного промывания кипятком после использования льда.

Эта простая и экологичная техника справляется даже с сильными засорами. Попробуйте использовать лед перед тем, как вызывать мастера или покупать дорогостоящие химические средства, и убедитесь в эффективности этого доступного способа.

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