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Заслуживают 13-й пенсии: стало известно, стоит ли ждать пенсионерам дополнительной выплаты в 2024 году

Заслуживают 13-й пенсии: стало известно, стоит ли ждать пенсионерам дополнительной выплаты в 2024 году

vrubcovske.ru

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Пожилым гражданам Российской Федерации сообщили, что в 2025 году они могут получить дополнительную пенсию, так называемую «13-ю».

Эта новость вызвала бурное обсуждение среди пожилых людей. Последнее заявление по этому поводу сделал СФР.

По словам пенсионного эксперта Сергея Власова, поток информации о «13-й» пенсии для граждан пенсионного возраста достиг своего пика. В настоящее время Госдума выступает с инициативами только по законопроекту о дополнительных пенсиях по старости. В текущем году депутаты выдвинули идею о повторной выплате пенсий, предложив разумную финансовую поддержку пожилым людям в условиях растущего инфляционного давления в стране.

Однако, по мнению Власова, это предложение вряд ли будет одобрено. В условиях ограниченного федерального бюджета и уже выделенных на следующий год расходов пожилые люди вряд ли получат такой «подарок». Эксперты подчеркнули, что это происходит несмотря на то, что пенсии, естественно, должны быть увеличены.

Подтверждая эту информацию, представитель Соцфонда сообщил, что в этом году «13-я» пенсия для всех пенсионеров законодательно не утверждена. В следующем году такая мера также не рассматривается, сообщили в ngnovoros.

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