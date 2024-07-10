Защищают от пота в разы лучше премиальных, а стоят копейки: Роскачество назвало лучшие дезодоранты
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Думаете, ваш дезодорант - надежный защитник? Испанские исследователи разложили по полочкам состав популярных марок, проверив их эффективность в борьбе с потом и запахом, а также безопасность для кожи и одежды.
Результаты, опубликованные в июле этого года, заинтересуют и российских потребителей, ведь многие из протестированных брендов – частые гости на наших полках.
Что удалось выяснить?
Битва ароматов и риски для аллергиков: Хотя большинство дезодорантов успешно маскируют неприятные запахи, ученые бьют тревогу: яркие ароматы могут спровоцировать аллергию, особенно у обладателей чувствительной кожи.
Не все борцы с потом одинаково сильны: Соли алюминия, блокирующие потоотделение, есть во многих дезодорантах, но действуют они по-разному.
Чемпионы по эффективности:
- Dove Original
- Rexona Women
- Deliplus Mercadona Aloe
Белые следы на одежде – досадная проблема многих дезодорантов. А вот эти бренды доказали свою «невидимость»:
- Nivea Dry Comfort
- Dove Invisible Dry
- Cien Total Invisible
- Nivea Black & White Invisible Original
Гипоаллергенные лидеры:
- Dove Original
- Mum Unperfumed
Этот анализ испанских ученых- напоминание о том, что выбор дезодоранта - дело ответственное. Изучайте состав, обращайте внимание на особенности вашей кожи и не бойтесь экспериментировать, чтобы найти свой идеальный вариант.
Однако если у вас аллергия на традиционные дезодоранты, вам могут подойти несколько альтернативных вариантов, которые могут быть менее раздражающими для кожи:
- Натуральные масла:
Кокосовое масло обладает естественными антибактериальными свойствами, что может помочь контролировать запах.Масло чайного дерева также известно своими антимикробными свойствами, но его следует использовать осторожно, так как оно может вызывать раздражение у некоторых людей.
- Минеральный камень (алиунит или кристалл):
Этот природный минерал помогает предотвратить рост бактерий, ответственных за неприятный запах. Он не содержит ароматизаторов и консервантов, что делает его хорошим выбором для чувствительной кожи.
- Сода:
Пищевая сода может помочь нейтрализовать запахи. Её можно наносить непосредственно на кожу или смешать с кукурузным крахмалом для создания порошкового дезодоранта.
- Яблочный уксус:
Яблочный уксус помогает уравновесить уровень pH кожи и уменьшить запах. Его можно наносить на кожу, разбавив водой, чтобы избежать раздражения.
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