Защищают от пота в разы лучше премиальных, а стоят копейки: Роскачество назвало лучшие дезодоранты

Думаете, ваш дезодорант - надежный защитник? Испанские исследователи разложили по полочкам состав популярных марок, проверив их эффективность в борьбе с потом и запахом, а также безопасность для кожи и одежды.

Результаты, опубликованные в июле этого года, заинтересуют и российских потребителей, ведь многие из протестированных брендов – частые гости на наших полках.

Что удалось выяснить?

Битва ароматов и риски для аллергиков: Хотя большинство дезодорантов успешно маскируют неприятные запахи, ученые бьют тревогу: яркие ароматы могут спровоцировать аллергию, особенно у обладателей чувствительной кожи.

Не все борцы с потом одинаково сильны: Соли алюминия, блокирующие потоотделение, есть во многих дезодорантах, но действуют они по-разному.

Чемпионы по эффективности:

Dove Original

Rexona Women

Deliplus Mercadona Aloe

Белые следы на одежде – досадная проблема многих дезодорантов. А вот эти бренды доказали свою «невидимость»:

Nivea Dry Comfort

Dove Invisible Dry

Cien Total Invisible

Nivea Black & White Invisible Original

Гипоаллергенные лидеры:

Dove Original

Mum Unperfumed

Этот анализ испанских ученых- напоминание о том, что выбор дезодоранта - дело ответственное. Изучайте состав, обращайте внимание на особенности вашей кожи и не бойтесь экспериментировать, чтобы найти свой идеальный вариант.

Однако если у вас аллергия на традиционные дезодоранты, вам могут подойти несколько альтернативных вариантов, которые могут быть менее раздражающими для кожи:

Натуральные масла:

Кокосовое масло обладает естественными антибактериальными свойствами, что может помочь контролировать запах.Масло чайного дерева также известно своими антимикробными свойствами, но его следует использовать осторожно, так как оно может вызывать раздражение у некоторых людей.

Минеральный камень (алиунит или кристалл):

Этот природный минерал помогает предотвратить рост бактерий, ответственных за неприятный запах. Он не содержит ароматизаторов и консервантов, что делает его хорошим выбором для чувствительной кожи.

Сода:

Пищевая сода может помочь нейтрализовать запахи. Её можно наносить непосредственно на кожу или смешать с кукурузным крахмалом для создания порошкового дезодоранта.

Яблочный уксус:

Яблочный уксус помогает уравновесить уровень pH кожи и уменьшить запах. Его можно наносить на кожу, разбавив водой, чтобы избежать раздражения.