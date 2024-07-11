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Защищают от пота в разы лучше премиальных, а стоят дешевле: Роскачество обнародовало лучшие дезодоранты

Испанские исследователи недавно провели анализ, который выявил не только эффективность, но и потенциальные риски популярных дезодорантов, широко доступных на российском рынке.

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Испанские исследователи недавно провели анализ, который выявил не только эффективность, но и потенциальные риски популярных дезодорантов, широко доступных на российском рынке.

Опубликованные в июле результаты проливают свет на то, какие бренды действительно защищают от пота и запаха, сохраняя при этом безопасность для кожи и одежды.

Основные находки исследования:

Маскировка запаха и потенциальные аллергены: Хотя многие дезодоранты эффективно скрывают запах, содержащиеся в них фрагрансы могут провоцировать аллергические реакции, особенно у людей с чувствительной кожей.

Вариативность активных ингредиентов: Использование солей алюминия для контроля потоотделения является распространенным, но их эффективность может значительно отличаться в зависимости от продукта. Среди наиболее эффективных брендов были выделены Dove Original, Rexona Women и Deliplus Mercadona Aloe.

Оставление следов на одежде: Некоторые дезодоранты известны тем, что оставляют на одежде белые следы, однако такие продукты, как Nivea Dry Comfort, Dove Invisible Dry, Cien Total Invisible и Nivea Black & White Invisible Original, демонстрируют отличную "невидимость".

Лучшие гипоаллергенные варианты: Если ваша кожа особенно чувствительна, стоит обратить внимание на такие продукты, как Dove Original и Mum Unperfumed, которые минимизируют риски раздражения.

Альтернативы для чувствительной кожи:

Для тех, кто ищет альтернативы обычным дезодорантам из-за аллергических реакций, рынок предлагает более щадящие варианты:

  • Натуральные масла: Кокосовое и масло чайного дерева обладают естественными антибактериальными свойствами.
  • Минеральные камни (алиунит): Эти природные минералы эффективно предотвращают рост бактерий и подходят для чувствительной кожи.
  • Сода и яблочный уксус: Эти натуральные продукты могут помочь нейтрализовать запахи и уравновесить уровень pH кожи.

Это исследование напоминает о важности информированного выбора дезодоранта, учитывая как его эффективность, так и потенциальное воздействие на здоровье кожи. Осведомленность о составе и свойствах дезодорантов позволяет потребителям сделать выбор в пользу продуктов, которые не только эффективны, но и безопасны.

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