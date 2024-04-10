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· Ульяна Сенько

Жарко будет не только летом: главный метеоролог России дал прогноз погоды до сентября 2024 года

Жарко будет не только летом: главный метеоролог России дал прогноз погоды до сентября 2024 года

m.fotostrana.ru

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Свежие прогнозы погоды указывают на то, что жители России могут ожидать приятные температурные условия в ближайшие месяцы 2024 года, с температурами, ожидаемо превышающими стандартные показатели для данного периода.

Изменения в климатических паттернах, вызванные глобальным потеплением, предрекают, что предстоящее лето в России будет классифицироваться как умеренно теплое, в отличие от прошлых лет, когда подобные условия считались жаркими.

Особенно высокие температуры прогнозируются в некоторых северо-восточных областях европейской части страны, включая территории, такие как Республика Коми и Архангельская область, а также на севере Урала и в некоторых районах Сибири. В апреле ожидается значительное температурное повышение по сравнению со средними показателями, с последующим небольшим снижением, причем восточные регионы почувствуют это тепло к маю.

Летние месяцы предполагают быть теплее, чем в прошлом году, с заметным увеличением температур в августе, включая северные области и Черноземье. В сентябре теплые дни продолжат радовать, хотя и предвидится большее количество осадков по сравнению с особенно сухим прошлым годом.

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