Жарко будет не только летом: главный метеоролог России дал прогноз погоды до сентября 2024 года

Свежие прогнозы погоды указывают на то, что жители России могут ожидать приятные температурные условия в ближайшие месяцы 2024 года, с температурами, ожидаемо превышающими стандартные показатели для данного периода.

Изменения в климатических паттернах, вызванные глобальным потеплением, предрекают, что предстоящее лето в России будет классифицироваться как умеренно теплое, в отличие от прошлых лет, когда подобные условия считались жаркими.

Особенно высокие температуры прогнозируются в некоторых северо-восточных областях европейской части страны, включая территории, такие как Республика Коми и Архангельская область, а также на севере Урала и в некоторых районах Сибири. В апреле ожидается значительное температурное повышение по сравнению со средними показателями, с последующим небольшим снижением, причем восточные регионы почувствуют это тепло к маю.

Летние месяцы предполагают быть теплее, чем в прошлом году, с заметным увеличением температур в августе, включая северные области и Черноземье. В сентябре теплые дни продолжат радовать, хотя и предвидится большее количество осадков по сравнению с особенно сухим прошлым годом.