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· Ульяна Сенько

Жарко будет не только летом: главный метеоролог России дал прогноз погоды до конца сентября 2024 года

Жарко будет не только летом: главный метеоролог России дал прогноз погоды до конца сентября 2024 года

gas-kvas.com

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Согласно последним метеорологическим данным, жители России могут готовиться к теплым месяцам впереди, с температурными показателями, которые обещают превысить обычные нормы для этого времени года.

Из-за изменений в климате, связанных с глобальным потеплением, предстоящий летний сезон в России ожидается умеренно теплым, что отличается от предыдущих лет, когда такие условия классифицировались как жаркие.

В частности, аномально высокие температуры предвидятся в северо-восточных регионах Европейской части России, включая Республику Коми и Архангельскую область, а также в некоторых частях Урала и Сибири. Апрель покажет значительное увеличение температуры, с последующим незначительным охлаждением, в то время как восточные территории почувствуют подъем тепла к маю.

Лето ожидается теплее прошлого года, особенно в августе, когда жара охватит северные районы и регионы Черноземья. Сентябрь также будет теплым, хотя количество осадков может увеличиться по сравнению с предыдущим годом.

Метеорологи предвещают жителям России теплые и приятные летние месяцы в 2024 году, что является хорошей новостью для любителей летнего тепла и солнца.

Готовьтесь к предстоящему теплому лету, планируйте свои отпуска и наслаждайтесь благоприятной погодой, которая ожидается в России в ближайшие месяцы.

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