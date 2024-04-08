По прогнозам метеорологов, погода в России в предстоящие месяцы обещает быть умеренно теплой, соответствуя или немного превосходя современные климатические нормы.

Обновленные стандарты, адаптированные к текущему глобальному потеплению, позволяют воспринимать предстоящее лето как комфортное, а не излишне жаркое.

Особенно благоприятные условия ожидаются в северо-восточных регионах европейской части страны, включая Коми, Архангельскую область, а также на Урале, в Сибири и Якутии. В апреле почти вся европейская часть России испытает необычайное тепло, что продолжится и в мае, когда температура воздуха достигнет комфортных значений даже в обычно прохладных регионах.

Летние месяцы принесут увеличение температур, особенно в июне и июле, превосходя прошлогодние показатели. В августе ожидается повышение температуры воздуха выше обычного в северной части страны, а также в Черноземье, Крыму и на западе Южного федерального округа.

Сентябрь также предвещает теплую погоду по всей территории России, с температурами, превышающими средние значения, особенно в северо-восточной части страны и на Урале. При этом, по словам известного синоптика Романа Вильфанда, осадков будет больше, в отличие от прошлого года, который отметился как один из самых сухих.