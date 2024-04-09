Прогнозы метеорологов предвещают приятную погоду для России в ближайшие месяцы 2024 года, с температурными показателями, соответствующими или слегка превышающими обычные значения для этого времени года.

Уточнения в стандартах погоды, принятые на фоне глобального потепления, позволяют считать предстоящее лето умеренно теплым по новым нормативам, в отличие от былых лет, когда такая погода классифицировалась как жаркая.

Особенно теплые периоды ожидаются в северо-восточных регионах европейской части России, включая Республику Коми и Архангельскую область, а также на севере Урала и в Сибири. В апреле, метеорологи прогнозируют необычно высокие температуры для большинства европейской части страны, с последующим незначительным понижением. Теплая погода достигнет восточных регионов к маю, обещая благоприятные условия вплоть до конца лета.

Летние месяцы принесут повышенные температуры по сравнению с прошлым годом, особенно это будет заметно в августе, когда жара охватит северные территории и Черноземье. Ожидается, что сентябрь также порадует теплом, хотя и с большим количеством осадков, в отличие от предыдущего года, который был отмечен как особенно сухой. Таким образом, Роман Вильфанд подчеркивает, что грядущие месяцы обещают быть благоприятными для россиян, принося тепло и уют в последние летние дни.