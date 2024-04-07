Жарко будет не только летом: главный метеоролог РФ дал прогноз до сентября 2024 года

В середине, к концу весны, летом и в сентябре в России ожидается приятная погода. Температура воздуха будет находиться в пределах обычных значений либо даже немного их превысит. Эту информацию предоставила "Российская газета".

Следует отметить, что недавно произошло обновление стандартов прогнозирования погоды, учитывая изменения климата и глобальное потепление. Если бы два года назад прогноз строился по прежним меркам, лето 2024 года могло бы быть объявлено жарким. Теперь же, с новыми стандартами, предстоящая погода вписывается в современные климатические условия.

Наиболее благоприятная теплая погода ожидается на северо-востоке европейской России, в Коми, Архангельской области, на севере Урала, севере Сибири и в северных районах Якутии.

В текущем году апрель почти повсеместно по европейской территории страны обещает быть необычайно теплым. Подобные погодные условия ожидаются не только в центральных регионах, но также в Приволжье, на юге, регионах Северного Кавказа и на Урале. В первой половине месяца температура поднимется до положительных значений, хотя далее ожидается небольшое понижение. В мае теплая погода придет в северо-восточные районы европейской части России, на север Урала и в Западную Сибирь.

Июнь и июль будут более жаркими по сравнению с предыдущим годом. В августе температура воздуха превысит стандартные показатели на севере европейской части России, а также в регионах Урала, Сибири и Якутии. Предсказываются также высокие температуры в центральных областях Черноземья, на Крыму и на западе Южного федерального округа.

Сентябрь будет теплым на всей территории страны, с превышением обычных значений температуры, особенно на северо-востоке европейской территории, Урале и северных районах Сибири.