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· Ульяна Сенько

Жарким будет не только лето: главный метеоролог России дал прогноз погоды до конца сентября 2024 года

Жарким будет не только лето: главный метеоролог России дал прогноз погоды до конца сентября 2024 года

9111.ru

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Свежие данные от метеорологов подают обнадеживающие сигналы о предстоящих месяцах для жителей России, обещая температуры выше среднестатистических для этого времени года. Этот год обещает отступление от прошлых норм, когда подобная погода могла считаться необычно жаркой.

В свете глобальных климатических тенденций, летний период в России предвидится как относительно теплый, отклоняясь от прошлых годов, когда температуры достигали экстремальных отметок. В особенности это касается северо-восточной зоны Европейской части России, включая такие регионы как Республика Коми и Архангельская область, а также Урал и определенные участки Сибири, где апрель предвещает существенное потепление, за которым последует незначительное похолодание, в то время как восточные районы ожидают усиление тепла к маю

Ожидается, что лето 2024 принесет более высокие температуры, чем в прошлом году, особенно выраженное это будет в августе, когда тепло охватит северные и центральные регионы страны. Теплые тенденции продолжатся и в сентябре, хотя вероятно увеличение количества осадков по сравнению с прошлым годом.

Метеорологи с оптимизмом взирают на приближающееся лето, предсказывая благоприятные условия для России, что станет приятным бонусом для тех, кто предпочитает теплые летние дни.

Так что пришло время для жителей России задуматься о планировании летних активностей и отдыха, в предвкушении солнечных и теплых дней, которые не за горами.

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