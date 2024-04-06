Жарким будет не только лето: главный метеоролог РФ дал прогноз до сентября 2024 года

Климатические условия в России в середине, конце весны, летом и в сентябре будут комфортными. Температура воздуха будет соответствовать обычным показателям или даже немного выше. Эту информацию опубликовала "Российская газета".

Были пересмотрены стандарты погоды, учитывая изменения климата и тенденцию к глобальному потеплению. Таким образом, ожидаемая погода соответствует современным климатическим условиям.

Самая теплая погода прогнозируется на северо-востоке европейской России, в Коми, Архангельской области, на севере Урала, севере Сибири и в северных районах Якутии.

В этом году апрель обещает быть необычайно теплым почти повсюду на европейской территории страны. А в мае теплая погода придет в северо-восточные районы Европейской части страны, на север Урала и в западную Сибирь.

Июнь и июль будут более жаркими по сравнению с прошлым годом. В августе ожидается превышение температур воздуха в северной части европейской России, на Урале, в Сибири и Якутии. Высокие температуры также прогнозируются в центральных областях Черноземья, в Крыму и на западе Южного федерального округа.

Сентябрь будет теплым на всей территории страны. Температура воздуха превысит обычные значения, особенно это касается северо-восточной части Европейской территории, Урала и северных районов Сибири.

"Прошлый сентябрь был четвертым летним месяцем, в этом году также можно ожидать теплую погоду, но с увеличением осадков. Однако прошлый сентябрь был самым сухим за весь период наблюдений за погодой", - отметил Роман Вильфанд.