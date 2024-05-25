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Запачканные стеклянные крышки кастрюль засверкают, как чистый хрусталь: намазали и смыли — без трудов и всякой химии

Все мы знакомы с этой проблемой: на первый взгляд надежные стеклянные крышки со временем теряют свой лоск, покрываясь мутным налетом и жирными разводами.

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Секрет кристальной чистоты стеклянных крышек!

Все мы знакомы с этой проблемой: на первый взгляд надежные стеклянные крышки со временем теряют свой лоск, покрываясь мутным налетом и жирными разводами. Но не стоит отчаиваться! Вернуть стеклу кристальную чистоту гораздо проще, чем кажется.

Забудьте о дорогих чистящих средствах! На помощь придет чудо-паста из доступных ингредиентов, которая творит настоящие чудеса преображения.

Вам понадобится:

  • Зубная паста (необязательно дорогая, подойдет любая)
  • Пищевая сода
  • Жидкое хозяйственное мыло (или средство для мытья посуды)


Рецепт:

1. Смешиваем все ингредиенты в равных пропорциях.
2. Тщательно перемешиваем до получения однородной пасты.

А теперь – магия!

1. Наносим пасту на загрязнённые крышки.
2. Оставляем на 10-30 минут (в зависимости от степени загрязнения).
3. Протираем крышки мягкой губкой.
4. Промываем тёплой водой.

Жирный налет, разводы и мутность исчезнут, как по волшебству. Ваши стеклянные крышки будут сиять как новые.

Помните: не спешите расставаться с вещами, если они потеряли свой первозданный вид! Иногда самые простые средства способны творить настоящие чудеса.

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