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Заморозьте в холодильнике, пока не стало поздно: к Новому году этот продукт будет по цене черной икры

В 2024 году объем улова красной рыбы в России с...

pro-dachnikov.com

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В 2024 году объем улова красной рыбы в России снизился до исторического минимума — всего 260 тысяч тонн, что является значительным сокращением по сравнению с 609 тысячами тонн в предыдущем году.

Это резкое падение улова уже привело к заметному увеличению цен на красную икру и рыбу, что, в свою очередь, может отразиться на стоимости этих продуктов в преддверии новогодних праздников.

Ценовой анализ красной икры

С начала 2024 года и до сентября в столице цены на красную икру возросли с 5,3-6 тысяч рублей до 9,3 тысяч рублей за килограмм. Эксперты предполагают, что в будущем цена может достигнуть 10-12 тысяч рублей за килограмм к концу года, что сделает этот продукт еще более престижным и редким.

Причины удорожания икры

Одним из основных факторов увеличения цен является сокращение объемов улова, усугубленное инфляционными процессами, которые заставляют стоимость дефицитного продукта возрастать. По словам Константина Калугина, в последние 12 месяцев цены на икру поднялись на 64,8%, а за последний месяц — на 18,5%.

Рекомендации по экономному покупателю

Специалисты предупреждают: стоит поторопиться с покупкой икры нового улова, поскольку она уже подорожала в полтора раза. Имеется в виду, что икра предыдущего года подорожала в меньшей степени, поэтому стоит внимательно следить за сроком её хранения.

Изменения в ценах на красную рыбу

С начала года красная рыба подорожала на 23,4%, и прогнозируется очередной рост на 10-12% к концу года. Эта информация особенно актуальна для тех, кто планирует включить данное блюдо в новогоднее меню.

Покупка продуктов заранее: нужно ли спешить?

Учитывая, что цены могут оставаться высокими даже после праздников, эксперты рекомендуют заранее закупить необходимые деликатесы. Это позволит избежать дополнительных расходов в период праздничного спроса.

В итоге, резкое сокращение улова красной рыбы в России вызвало увеличенные цены на красную икру и рыбу. С учетом предстоящих праздников, правильное планирование и ранняя покупка деликатесов помогут сэкономить деньги и обеспечат наличие всех необходимых продуктов на праздничном столе.

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