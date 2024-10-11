Заморозьте в холодильнике, пока не поздно: к Новому году этот продукт будет стоить как черная икра

В этом году российский рынок столкнулся с неожиданным снижением объемов добычи красной рыбы и икры. Общее падение составило 340 000 тонн по сравнению с предыдущим годом.

Это изменение обусловлено естественными циклами в рыбной промышленности, где чередуются годы с обильным и скудным уловом. Как же это отразилось на ценах, особенно в преддверии новогодних праздников?

Ценовая динамика

В результате сокращения улова стоимость красной икры значительно возросла. Если в начале января 2024 года килограмм икры можно было приобрести за 5 300-6 000 тысяч рублей, то к сентябрю эта цена уже достигла 9 300 рублей. По прогнозам экспертов, к концу года она может составить 10-12 тысяч рублей за килограмм.

Ситуация не лучше и с красной рыбой, цена на которую увеличилась на 23,4 процента за последний год. В сентябре наблюдалось ещё одно повышение — на 3 процента, и ожидается, что общая инфляция продлится, доведя стоимость до 10-12 процентов к концу года. Основными факторами, способствующими данному росту, являются сокращение уловов и инфляционные процессы в экономике.

Советы по покупке

С учетом этой ценовой динамики, специалисты рекомендуют не откладывать покупку красной икры и рыбы до последнего момента. Эксперты в области продуктов питания подчеркивают целесообразность приобретения икры нового улова 2024 года, так как она уже значительно подорожала. Хотя икра с предыдущего года имеет более доступную цену, стоит учитывать её ограниченный срок хранения.

Если вы собираетесь наслаждаться красной рыбой и икрой на новогоднем празднике, оптимальным решением будет приобрести их заранее. Это позволит избежать сезонного повышения цен, которое неизменно наблюдается в декабре. Такой подход не только сэкономит деньги, но и обеспечит наличие качественных продуктов для вашего праздничного стола.

2024 год стал поворотным моментом для рыболовной индустрии, сделав доступ к таким деликатесам, как красная рыба и икра, более сложным. Однако, заранее планируя свои покупки, можно избежать разочарований и гарантировать себе вкусные угощения на Новый год.