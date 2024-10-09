Заморозьте в холодильнике, пока не поздно: к Новому году этот продукт будет по цене черной икры

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В текущем году Россия столкнулась с небывалым п...

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В текущем году Россия столкнулась с небывалым падением улова красной рыбы, которое оказало серьезное влияние на рынок.

По сравнению с предыдущим годом, когда объемы добычи составили 609 тысяч тонн, в 2024 году они упали до 260 тысяч тонн.Это снижение привело к значительным колебаниям цен, особенно на красную икру.

Беспрецедентное подорожание красной икры

За последние месяцы цены на красную икру в России показали рекордные темпы роста. Если в январе килограмм икры стоил в пределах 5,3–6 тысяч рублей, то к сентябрю цена уже достигла 9,3 тысяч рублей. Аналитики прогнозируют, что к новогодним праздникам стоимость может взлететь до 10–12 тысяч рублей за килограмм.

Стратегии покупки в условиях рыночных изменений

Эксперты, такие как Светлана Сазанова, советуют ориентироваться на приобретение свежей икры из улова 2024 года, цены на которую уже увеличились в полтора раза. В то время как цены на прошлогоднюю икру возросли не так существенно, стоит помнить о сроке её хранения.

Рост цен на красную рыбу

Не только икра, но и сама красная рыба стала значительно дороже. За год цены увеличились на 23,4%, и, согласно прогнозам, к концу года рост может составить еще 10-12%. Эксперты объясняют это сокращением уловов и общим инфляционным давлением на продовольственный рынок.

Мнения экономистов

Константин Калугин отмечает, что только за последний месяц цены на красную икру подскочили на 18,5%, и за год увеличение составило 64,8%. По его мнению, основные причины — это резкое снижение улова и инфляция.

Рекомендации для потребителей

Экономисты, включая Сергея Гатауллина из ЦЭМИ РАН, предупреждают, что в преддверии декабрьских праздников спрос на красную икру традиционно возрастает, что может привести к дальнейшему удорожанию. Покупка деликатесов заранее может помочь избежать дополнительных расходов в период новогодних праздников.

Сокращение улова красной рыбы в 2024 году стало причиной значительного подорожания икры и самой рыбы. В условиях текущей экономической ситуации рекомендуется заранее планировать покупки, чтобы избежать возможных финансовых потерь из-за роста цен в конце года, сообщает pg12.

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