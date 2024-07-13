Заморозьте овощную смесь на зиму таким образом: рецепт пальчики оближешь

Замораживание овощей — отличный способ сохранить все полезные свойства и вкус свежих продуктов на долгое время. Представляю вашему вниманию уникальный рецепт овощной смеси, который не только прост в приготовлении, но и обеспечит вас витаминами в холодное время года.

Ингредиенты:

Брокколи – 300 г

Цветная капуста – 300 г

Морковь – 200 г

Сладкий красный перец – 200 г

Зеленые стручковые фасоли – 200 г

Лук порей – 100 г

Оливковое масло – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Сушёные итальянские травы (базилик, орегано, тимьян) – 1 ч. л.

Инструкция по приготовлению:

Подготовка овощей:

Брокколи и цветную капусту разделите на небольшие соцветия.

Морковь нарежьте тонкими кружочками или полосками.

Сладкий перец очистите от семян и нарежьте кубиками.

Зелёные фасоли нарежьте на кусочки длиной около 3-4 см.

Лук порей нарежьте тонкими кольцами.

Бланширование:

Подготовьте большую кастрюлю с водой, доведите до кипения. Добавьте немного соли.

Поочерёдно опустите каждый вид овощей в кипящую воду на 2-3 минуты, затем быстро охладите в ледяной воде. Это поможет сохранить яркий цвет и хрустящую текстуру.

Приправление:

Перемешайте овощи в большой миске. Добавьте оливковое масло, сушёные травы, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы равномерно распределить приправы.

Замораживание:

Разложите овощную смесь на противень, покрытый пергаментной бумагой, в один слой.

Поставьте противень в морозильник на 1-2 часа, пока овощи полностью не замерзнут.

Пересыпьте замороженные овощи в морозостойкие пакеты или контейнеры. Убедитесь, что они плотно закрыты, чтобы избежать образования инея.

Применение:

Замороженные овощи идеально подходят для приготовления быстрых и питательных супов, рагу, гарниров или в качестве добавки к блюдам из мяса или рыбы. Они сохраняют все свои питательные свойства и вкус, что делает их отличным выбором для здорового питания зимой.

Этот рецепт не только поможет вам вкусно и полезно питаться в холодное время года, но и добавит разнообразия в ваш зимний рацион.