Заморозьте овощную смесь на зиму таким образом: рецепт пальчики оближешь
releika.ru
Замораживание овощей — отличный способ сохранить все полезные свойства и вкус свежих продуктов на долгое время. Представляю вашему вниманию уникальный рецепт овощной смеси, который не только прост в приготовлении, но и обеспечит вас витаминами в холодное время года.
Ингредиенты:
- Брокколи – 300 г
- Цветная капуста – 300 г
- Морковь – 200 г
- Сладкий красный перец – 200 г
- Зеленые стручковые фасоли – 200 г
- Лук порей – 100 г
- Оливковое масло – 2 ст. л.
- Соль, перец – по вкусу
- Сушёные итальянские травы (базилик, орегано, тимьян) – 1 ч. л.
Инструкция по приготовлению:
- Подготовка овощей:
Брокколи и цветную капусту разделите на небольшие соцветия.
Морковь нарежьте тонкими кружочками или полосками.
Сладкий перец очистите от семян и нарежьте кубиками.
Зелёные фасоли нарежьте на кусочки длиной около 3-4 см.
Лук порей нарежьте тонкими кольцами.
- Бланширование:
Подготовьте большую кастрюлю с водой, доведите до кипения. Добавьте немного соли.
Поочерёдно опустите каждый вид овощей в кипящую воду на 2-3 минуты, затем быстро охладите в ледяной воде. Это поможет сохранить яркий цвет и хрустящую текстуру.
- Приправление:
Перемешайте овощи в большой миске. Добавьте оливковое масло, сушёные травы, соль и перец по вкусу. Хорошо перемешайте, чтобы равномерно распределить приправы.
- Замораживание:
Разложите овощную смесь на противень, покрытый пергаментной бумагой, в один слой.
Поставьте противень в морозильник на 1-2 часа, пока овощи полностью не замерзнут.
Пересыпьте замороженные овощи в морозостойкие пакеты или контейнеры. Убедитесь, что они плотно закрыты, чтобы избежать образования инея.
- Применение:
Замороженные овощи идеально подходят для приготовления быстрых и питательных супов, рагу, гарниров или в качестве добавки к блюдам из мяса или рыбы. Они сохраняют все свои питательные свойства и вкус, что делает их отличным выбором для здорового питания зимой.
Этот рецепт не только поможет вам вкусно и полезно питаться в холодное время года, но и добавит разнообразия в ваш зимний рацион.
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