Заметили в небе БПЛА, что делать? Инструкция, которая может спасти вам жизнь

При обнаружении дрона необходимо обеспечить свою безопасность, скрывшись в здании или за деревьями, а затем сообщить полиции или набрав номер 112 для передачи информации о местонахождении.

Обычно дроны выглядят как миниатюрные самолеты и могут издавать звук жужжания.

Если дрон зашел в жилое помещение, важно не трогать его и изолировать зону от посторонних, затем позвонить по номеру 112.

Чтобы укрыться от дрона, лучше всего использовать густую листву деревьев или подвалы и бомбоубежища. Важно избегать использования устройств со спутниковой навигацией и быть готовым к укрытию с помощью спасательного термоодеяла из фольги.