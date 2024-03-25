Заменит тонны элитных удобрений: полейте рассаду этой «болтушкой» — эффект увидите мгновенно

Специалист Тимирязевской Академии Ксения Давыдова поделилась с садоводами органическим методом удобрения для молодой рассады, используя доступные ингредиенты без применения химических средств.

Она рекомендует использовать черствый ржаной хлеб для создания эффективного и натурального удобрения, которое укрепляет корневую систему и улучшает почвенную микрофлору.

Процесс приготовления включает нарезку хлеба на кубики и замачивание их в воде в течение двух дней в теплом месте. После этого полученный настой процеживается и разбавляется с водой в соотношении 1:1. Полученным раствором рекомендуется поливать рассаду один раз в неделю, начиная с первых дней после всходов, выливая по одной чайной ложке под каждое растение.

Такое удобрение стимулирует рост здоровой и крепкой рассады, что в конечном итоге способствует получению богатого урожая. Этот метод представляет собой экологичное и доступное решение для садоводов, предпочитающих натуральные подходы в уходе за растениями, сообщает портал «Хибины».