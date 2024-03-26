Новости России
· Ульяна Сенько

Заменит тонны элитных удобрений: полейте рассаду этой «болтушкой» — эффект будет мгновенным

Заменит тонны элитных удобрений: полейте рассаду этой «болтушкой» — эффект будет мгновенным

7dach.ru

Подписаться в Telegram

Агроном из Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится экологичным способом удобрения рассады, используя природные компоненты вместо химических препаратов.

Она предлагает создать питательную смесь из черствого ржаного хлеба, который активизирует рост и укрепление растений. Для этого необходимо нарезать хлеб кубиками, поместить их в банку, залить водой и дать настояться в тепле. Полученный натуральный дрожжевой раствор после разведения водой станет отличным удобрением для молодой рассады, стимулируя развитие корневой системы и улучшая состояние почвы.

Такой метод не только способствует здоровому росту растений, но и поддерживает устойчивые практики садоводства, обогащая почву полезными веществами, сообщают «Хибины».

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В 55 лет скончалась ветеран прокуратуры Татарстана Гузель Самигуллина

Интересное в Казани

4 часа назад

Гастрономическое счастье с доставкой на дом. Как подать изысканные блюда, не стоя у плиты поделился с жителями Казани ресторан «Брассерия»

чем уничтожить черную плесень на стенах

Новости Татарстана

23 часа назад

Женщина из Татарстана поделилась, как чудом спаслась от расстрела в «Крокусе»

Интересное в Казани

3 дня назад

Гистероскопия и здоровье. Акушер–гинеколог рассказала о современных методах диагностики в гинекологии специально для жителей Казани.

пилочный маникюр в Новосибирске

Новости Казани

20 часов назад

Самолет Примакова сделал 6 кругов над Казанью

Новости Татарстана

21 час назад

Рустам Минниханов призвал не разжигать межнациональную рознь

Новости Казани

день назад

В Казани строительство гостиниц-долгостроев у моста «Миллениум» завершат в мае

Новости Татарстана

день назад

Гендиректор Wildberries предложила Минниханову открыть мегакластер в Татарстане

Новости Татарстана

день назад

Роспотребнадзор выявил очаг сальмонеллеза в «Нэфисе»
Новости Казани
6 часов назад

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

В Казани перенесли запуск каршеринга «Яндекс.Драйв» на неопределенный срок

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане откроют Республиканскую школу по гольфу

Новости Татарстана

2 часа назад

В Татарстане объявили о создании индустриального парка «Тура 2.0»

Новости Казани

2 часа назад

Водитель Kia Rio переехал 16-летнюю девочку в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Татарстан попал в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам
Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней
Лонгриды
3 дня назад

Стали известны подробности теракта в Москве, который унес не менее 143 жизней

Новости Татарстана

3 часа назад

Рустаму Минниханову представили нового военкома Татарстана

Новости Татарстана

6 часов назад

Из-за коммунальной аварии в Татарстане без тепла остались детсады и школы

Новости Казани

6 часов назад

ТЦ «Бахетле» под Казанью продали компании «Максим»
Рынок индивидуального жилищного строительства в 2024 году: перспективы и вызовы
Интересное в Казани
6 дней назад

Рынок индивидуального жилищного строительства в 2024 году: перспективы и вызовы