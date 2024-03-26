Заменит тонны элитных удобрений: полейте рассаду этой «болтушкой» — эффект будет мгновенным
7dach.ru
Агроном из Тимирязевской академии Ксения Давыдова делится экологичным способом удобрения рассады, используя природные компоненты вместо химических препаратов.
Она предлагает создать питательную смесь из черствого ржаного хлеба, который активизирует рост и укрепление растений. Для этого необходимо нарезать хлеб кубиками, поместить их в банку, залить водой и дать настояться в тепле. Полученный натуральный дрожжевой раствор после разведения водой станет отличным удобрением для молодой рассады, стимулируя развитие корневой системы и улучшая состояние почвы.
Такой метод не только способствует здоровому росту растений, но и поддерживает устойчивые практики садоводства, обогащая почву полезными веществами, сообщают «Хибины».
Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань