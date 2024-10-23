Заменить двигатель будет невозможно: власти РФ готовят новый запрет для автолюбителей

В России обсуждается новый проект постановления правительства, который может внести серьёзные ограничения в тюнинг автомобилей.

Согласно документу, под запрет могут попасть такие модификации, как замена двигателя на более мощный и удлинение рамной конструкции. Эти изменения вызывают активные обсуждения среди автолюбителей и экспертов, поскольку затрагивают важные аспекты безопасности и эксплуатации автомобилей.

Какие изменения планируются?

Одно из ключевых нововведений касается замены двигателя на агрегат, мощность которого превышает исходные показатели более чем на 25%. Например, владельцы популярных моделей, таких как «ГАЗель» и «Буханка», часто устанавливают более мощные японские двигатели вместо штатных моторов на 112 лошадиных сил. Теперь такие улучшения могут оказаться вне закона.

На текущий момент замена двигателя с повышением мощности еще возможно через процедуру получения специального разрешения в ГИБДД. Несмотря на рекомендации Министерства внутренних дел воздерживаться от одобрения таких изменений, формального запрета пока нет, что позволяет автовладельцам узаконивать тюнинг. Однако, согласно новому постановлению, это может измениться.

Удлинение рам также может быть запрещено

Второй важный аспект, обсуждаемый в новом документе, — это удлинение рамной конструкции. Этот вид модификации широко используется владельцами лимузинов, грузовиков и автомобилей с лебёдками. Подобные изменения также ранее можно было узаконить через инспекции ГИБДД. Однако представители МВД считают, что такие модификации могут представлять опасность на дорогах, поскольку они часто выполняются кустарным способом и не проходят должной проверки.

Влияние на безопасность

Представители МВД и многие автомобильные специалисты сходятся во мнении, что увеличение мощности двигателей и удлинение рам может неблагоприятно сказаться на безопасности транспортных средств. Существует мнение, что такие перемены могут увеличить вероятность аварий, особенно если они выполнены без должного технического контроля. Однако многие сторонники тюнинга утверждают, что реальных данных о повышении опасности таких модификаций нет, и для собственников коммерческого транспорта такие улучшения могут быть крайне полезными.

Финансовые затраты на тюнинг

Процесс внесения изменений в конструкцию автомобиля требует значительных затрат. Помимо установки нового двигателя или удлинения рамы, автовладельцы должны оплатить ряд государственных пошлин. В прошлом году, например, ГИБДД взимает госпошлину в размере одной тысячи рублей за выдачу разрешения на изменения, а также 1500 рублей за внесение корректировок в СТС и ПТС.

Кроме этого, требуется оплатить дополнительные техосмотры и лабораторные анализы, которые подтверждают безопасность выполненных модификаций. Стоимость этих процедур варьируется в зависимости от сложности изменений и типа транспортного средства.

Предложенное постановление, направленное на ограничение тюнинга автомобилей, может существенно повлиять на владельцев транспортных средств в России. Запрет на установку мощных двигателей и удлинение рам значительно усложнит проведение таких модификаций. Однако, несмотря на возможные ограничения, вопрос о реальной безопасности подобных изменений остается открытым. Важно будет следить за дальнейшими обсуждениями и решениями, чтобы автовладельцы могли своевременно подготовиться к новым условиям.