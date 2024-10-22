Заменить двигатель будет невозможно: власти готовят новый запрет для автолюбителей

На общественные слушания вынесено постановление правительства, которое может внести значительные изменения в правила тюнинга автомобилей.

В частности, под запрет могут попасть две популярные модификации — замена двигателя на более мощный (более чем на 25%) и удлинение рамной конструкции. Эти меры, по мнению МВД, направлены на повышение безопасности на дорогах, однако они вызывают неоднозначные реакции среди автовладельцев.

Что хотят запретить?

Изменение конструкции автомобиля, в том числе замена двигателя и удлинение рамы, всегда были популярны среди владельцев определённых типов автомобилей, таких как «ГАЗели» и «Буханки». Часто стандартный мотор мощностью 112 лошадиных сил заменяется на более мощные японские аналоги с мощностью до 230 «сил». Несмотря на рекомендации МВД не одобрять подобные изменения, пока что такие модификации можно официально узаконить в МРЭО, получив специальное разрешение.

Также не запрещено удлинение рамной конструкции, что активно используется владельцами лимузинов, грузовиков и внедорожников с лебёдками. Однако новое постановление может положить конец таким изменениям, так как эти модификации признаны потенциально опасными.

Почему тюнинг вызывает вопросы безопасности?

МВД и эксперты по безопасности считают, что такие изменения, как установка более мощных двигателей и удлинение рамы, могут увеличить риск аварийности на дорогах. Они указывают, что несмотря на наличие разрешений и документации, подтверждающей безопасность транспортного средства, фактические проверки на безопасность часто не проводятся. Удлинённые рамы, как правило, изготавливаются кустарным способом, а использование мощных моторов из-за санкций становится слишком дорогим.

Есть ли статистика по аварийности?

Несмотря на опасения, официальная статистика, которая бы подтверждала опасность или безопасность таких модификаций, отсутствует. Некоторые автовладельцы, особенно те, кто использует грузовой транспорт, видят в этих изменениях улучшение своих автомобилей. Для них модернизация двигателя или рамы важна для повышения эффективности работы транспорта.

Сколько стоит узаконить тюнинг?

Легализация изменений в конструкции автомобиля — процесс не из дешёвых. Помимо пошлин и услуг МРЭО, владельцу придётся заплатить за установку нового оборудования и прохождение всех необходимых проверок. Например, госпошлина за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию с 2023 года составляет 1000 рублей, а за внесение изменений в СТС и ПТС — 1500 рублей.

Дополнительные расходы на установку, лабораторные исследования и техосмотр зависят от масштабов изменений. Это делает тюнинг достаточно дорогим удовольствием, особенно с учётом новых возможных ограничений.

Как новые правила повлияют на автовладельцев?

Если постановление будет принято, автовладельцы больше не смогут легально вносить такие серьёзные изменения в свои автомобили. Это может ударить по тем, кто использует транспорт в коммерческих целях или просто любит улучшать характеристики своей машины. Запрет на замену двигателя и удлинение рамы сократит возможности для кастомизации, что вызовет недовольство среди автолюбителей.

Новое постановление правительства, которое запретит установку более мощных двигателей и удлинение рам, может стать серьёзным ограничением для любителей тюнинга и владельцев коммерческого транспорта. Эти меры направлены на повышение безопасности на дорогах, однако они ставят под угрозу важную часть автомобильной культуры и бизнеса. Вопрос о том, насколько такие изменения действительно небезопасны, остаётся открытым, так как официальных данных по этому поводу не существует.