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«Закупитесь впрок, пока не стало поздно»: эксперты предупредили о серьезном подорожании популярного у россиян товара

К концу текущего года в Российской Федерации пр...

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К концу текущего года в Российской Федерации предвидится увеличение цен на черный чай в пакетиках на 7-10 процентов.

Основной причиной такого изменения является зависимость от импорта: лишь 20 процентов используемого сырья производится внутри страны, остальное закупается за границей.

Причины повышения цен

Подорожание чая связано с нестабильной международной обстановкой, проблемами в логистических цепочках и неблагоприятными климатическими условиями в странах-экспортерах. В частности, засуха в Индии привела к росту цен на чай до 20 процентов, что непосредственно отразится на российском рынке.

Какие виды чая подорожают больше всего?

Особенно значительно увеличится стоимость черного чая в пакетиках, тогда как цены на высококачественные сорта зеленого чая, пуэр и улун вырастут на не более чем 5 процентов.

Потребление чая в России

Согласно исследованиям, Россия находится среди мировых лидеров по потреблению чая: около 98 процентов населения регулярно пьет этот напиток. Черный чай выбирают более 85 процентов россиян, зеленый чай предпочитают около 10 процентов, а сборы из трав — около 1 процента.

Рост цен на черный чай влияет на бюджеты российских потребителей, особенно учитывая его популярность. Текущие и будущие цены будут зависеть от глобальных климатических и экономических условий.

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