Новости России
· Алина Алмакаева

Закупитесь ими оперативнее: к Новому году эти продукты подорожают в разы

Закупитесь ими оперативнее: к Новому году эти продукты подорожают в разы

oleoscope.com

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Финансовые специалисты предупреждают россиян о необходимости приобретения некоторых продуктов для новогоднего стола в ближайшее время, поскольку их цены в скором будущем резко возрастут. Согласно информации от progorod58, эксперты идентифицировали продукты, стоимость которых в ближайшее время начнет расти. Среди таких продуктов фигурируют фрукты, овощи и рыба, поставляемые из-за рубежа в Российскую Федерацию. Причиной увеличения цен на продукты для новогоднего стола является повышение затрат на их транспортировку, доставку и топливо. Однако исследователи радуют оптимистическими прогнозами, отмечая, что некоторые праздничные продукты, наоборот, станут дешевле. К таким товарам относятся определенные фрукты, такие как хурма и мандарины, а также алкогольные напитки.

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