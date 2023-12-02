Новости России
· Алина Алмакаева

Закупитесь ими немедленно: к Новому году эти продукты подорожают в разы

Закупитесь ими немедленно: к Новому году эти продукты подорожают в разы

oleoscope.com

Подписаться в Telegram

Финансовые специалисты предостерегают россиян от скорого роста цен на некоторые продукты, необходимые для праздничного новогоднего стола. Согласно информации, представленной порталом progorod58, рекомендуется начать закупку данных товаров в ближайшее время. Эксперты выделяют фрукты, овощи и рыбу, поскольку в ближайшем будущем их стоимость значительно увеличится. Основной причиной подорожания данных продуктов являются повышенные расходы на их доставку, транспортировку и топливо.

Однако, специалисты также радуют важными новостями: согласно прогнозам, некоторые из праздничных продуктов будут стоить дешевле. Особое внимание уделено фруктам, таким как хурма и мандарины, а также спиртным напиткам.
Желаем всем успешно провести новогодний период и насладиться вкусом праздничного стола!

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Собчак прокомментировала сериал «Слово пацана»

Полезное

день назад

Россияне в ужасе от этой новости: что планируют сделать с маткапиталом в 2024 году? Шокирующие подробности.

обработка от грибка и плесени

Новости Татарстана

день назад

Американский баскетболист пояснил, почему хочет остаться играть в УНИКСе

Интересное в Казани

2 дня назад

“Мы давно мечтали переехать в свой дом”: семья из Казани рассказала о загородной жизни

разнорабочие в екатеринбурге в Екатеринбурге

Новости Татарстана

день назад

Леонид Слуцкий прокомментировал скандал вокруг сериала «Слово пацана»

Новости Татарстана

день назад

Прокурор Татарстана недоволен службами в Альметьевске

Новости Татарстана

4 часа назад

Скончалась мама гендиректора КАМАЗа

Новости Татарстана

час назад

Трек челнинской артистки возглавил мировой хит-парад Shazam

Новости Татарстана

8 часов назад

Саундтрек к сериалу «Слово пацана» возглавил мировой чарт Shazam
Лонгриды
день назад

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

«Сверхъестественные силы нас преследовали»: в Казани состоялась премьера фильма «Кахексия»

Новости Татарстана

55 минут назад

В Набережных Челнах горят гаражи кооператива «Гараж-500»

Новости Казани

4 часа назад

«Ак Барс» завершит чемпионат КХЛ во Дворце спорта

Новости Татарстана

10 часов назад

В Нижнекамске планируют строительство делового центра

Новости Татарстана

день назад

В Алексеевском районе Татарстана произошло смертельное ДТП
Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей
Лонгриды
5 дней назад

Сильно перерабатывать или переехать жить на работу: что нужно сделать учителю в Татарстане, чтобы получать 50 тысяч рублей

Новости Татарстана

день назад

Казань вошла в топ-5 городов для командировок

Новости Татарстана

день назад

В районах Татарстана растет заболеваемость ВИЧ

Новости Татарстана

день назад

В Альметьевске на дорогах появились электробусы

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Вот как казанские девушки привлекают внимание мужчин