Закупитесь ими немедленно: к Новому году эти продукты подорожают в разы

Финансовые специалисты предостерегают россиян от скорого роста цен на некоторые продукты, необходимые для праздничного новогоднего стола. Согласно информации, представленной порталом progorod58, рекомендуется начать закупку данных товаров в ближайшее время. Эксперты выделяют фрукты, овощи и рыбу, поскольку в ближайшем будущем их стоимость значительно увеличится. Основной причиной подорожания данных продуктов являются повышенные расходы на их доставку, транспортировку и топливо.

Однако, специалисты также радуют важными новостями: согласно прогнозам, некоторые из праздничных продуктов будут стоить дешевле. Особое внимание уделено фруктам, таким как хурма и мандарины, а также спиртным напиткам.

Желаем всем успешно провести новогодний период и насладиться вкусом праздничного стола!