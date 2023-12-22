«Закончим за 9 дней»: Глоба назвала дату окончания СВО

Известный российский астролог Тамара Глоба составила политический прогноз, в котором говорится о предполагаемых сроках завершения Специальной военной операции на Украине, сообщает progoroduhta.ru.

Согласно предсказанию Глобы, который она составила с помощью схематической карты неба и расположения небесных сфер на нем, вооруженное столкновение Российской Федерации и Украины закончится в текущем 2023 году. Но перед финалом возникнет высшая точка напряжения в ходе Спецоперации.

Вместе с тем астролог заявила, что когда наступит 2024 год, весь мир вступит в период спокойствия. Другим словами, Новый год подарит человечеству хорошие времена.