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«Закончим за 10 дней»: Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО и победителя конфликта - от слов волосы встают дыбом

На фоне глобальных событий, таких как специальн...

dzen.ru

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Прогнозы астрологов и экстрасенсов часто вызывают живой интерес, особенно в сложные периоды, когда будущее кажется неопределённым.

На фоне глобальных событий, таких как специальная военная операция на Украине и экономические трудности, многие обращаются к предсказаниям экспертов, чтобы узнать, что нас ждёт в ближайшие годы. Известные личности в области астрологии и экстрасенсорики, такие как Тамара Глоба и Мохсен Норузи, делятся своими видениями, которые касаются не только политических, но и природных и экономических изменений.

Прогноз Тамары Глобы: завершение конфликта и мир в 2025 году

Тамара Глоба, одна из самых уважаемых астрологов России, известна своей точностью в предсказаниях. Она утверждает, что звезды уже дали ответы на ключевые вопросы, касающиеся специальной военной операции на Украине. По её мнению, конфликт достигнет пика к концу 2024 года, после чего постепенно начнёт затихать. Астролог прогнозирует, что именно конец 2024 года станет поворотным моментом, когда обе стороны начнут искать пути к завершению боевых действий.

Однако наибольший интерес вызывает прогноз на 2025 год. Глоба уверена, что этот период будет намного спокойнее и дружелюбнее, чем предыдущие годы. Она видит в звёздах начало восстановления и гармонии, как на политическом, так и на социальном уровне. Восстановление отношений между странами и улучшение внутренней обстановки станут основными темами для обсуждения в ближайшие годы.

Мрачный прогноз Мохсена Норузи: кризис и природные катаклизмы

С другой стороны, победитель десятого сезона «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи рисует более мрачную картину будущего. Он прогнозирует, что 2025 год принесет «тёмное время», наполненное пожарами, засухами и неурожаями, что может привести к глобальному продовольственному кризису. По его мнению, эти катастрофы станут причиной голода и разрушений, охвативших многие регионы мира.

Кроме природных катаклизмов, Норузи видит в будущем России экономический кризис, требующий радикальной перестройки системы. Он утверждает, что экономические трудности будут настолько серьёзными, что могут повлиять на политический ландшафт страны. Его прогнозы касаются также окончания конфликта на Украине, но с другим подходом: он считает, что решающим фактором станет приход нового президента Украины, который сможет наладить отношения с Россией и подписать мирное соглашение.

Что объединяет эти прогнозы?

Несмотря на различие в подходах и деталях, оба эксперта соглашаются, что 2025 год станет переломным моментом для мира и России. Как Глоба, так и Норузи видят в будущем окончание конфликта на Украине, но их взгляды на последствия этих событий сильно различаются. Глоба видит мир и стабильность, тогда как Норузи предсказывает кризисы и катастрофы, которые затронут все слои общества.

Однако важно помнить, что астрологические прогнозы всегда носят субъективный характер и зависят от множества факторов. Оба эксперта подчеркивают, что звезды лишь указывают на возможные сценарии, и конечное развитие событий зависит от решений, принимаемых людьми.

Будущее остаётся неопределённым, но прогнозы Тамары Глобы и Мохсена Норузи дают пищу для размышлений. Возможно, 2024 и 2025 годы действительно станут переломными в истории России и мира, и каждому из нас предстоит сделать свой выбор в условиях неопределённости. Независимо от того, к каким прогнозам склоняться, важно оставаться готовыми к любым переменам, которые может принести будущее.

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