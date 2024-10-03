«Закончим за 10 дней»: Тамара Глоба назвала точную дату конца СВО и победителя конфликта - от ее слов волосы встают дыбом

Эксперт по астрологии Тамара Глоба и победитель «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи представили свои прогнозы на ближайшие годы, раскрывая свои видения грядущих событий на международной арене.

В их предсказаниях затрагиваются как завершение военного конфликта на Украине, так и более глобальные события, которые могут кардинально изменить политическую и экономическую ситуацию в мире.

Прогноз Тамары Глобы: конец конфликта и наступление мира

По словам Тамары Глобы, одна из наиболее значимых событийных линий этого года — это специальная военная операция на Украине. Астролог утверждает, что завершение конфликта произойдёт к концу 2024 года. Она предсказывает, что до этого момента противостояние достигнет пика своего накала, но затем настанет перемирие.

Глоба также предсказывает более спокойный и дружелюбный 2025 год. Она уверена, что после затянувшегося периода напряжённости Россия и мир в целом вступят в новую фазу стабильности, что станет основой для дипломатических и экономических изменений в международных отношениях. В её прогнозах 2025 год видится временем восстановления и мирного сосуществования.

Мрачные предсказания Мохсена Норузи

В то время как Глоба видит перспективу завершения конфликта, победитель «Битвы экстрасенсов» Мохсен Норузи даёт гораздо более мрачные прогнозы на будущее. По его словам, 2025 год станет «тёмным временем», характеризующимся глобальными катастрофами. Он предсказывает, что мир столкнется с природными бедствиями — пожарами, засухами и неурожаями, что может привести к голоду и экономическому краху.

Особое внимание в прогнозе Норузи уделено России. Он предупреждает, что страна столкнётся с серьёзным экономическим кризисом, который потребует кардинальной перестройки существующей системы. Норузи связывает этот кризис с глобальными изменениями, происходящими в мире, и предупреждает, что для выхода из него России придётся искать новые пути развития и адаптации к новым условиям.

Политическое будущее Украины

Что касается завершения конфликта на Украине, Норузи согласен с Глобой в том, что военные действия подойдут к концу, но его прогнозы добавляют новую деталь. Он утверждает, что ключевым фактором для окончания спецоперации станет смена президента Украины. По его словам, новый лидер страны сможет достичь соглашения с Россией, что приведёт к долгожданному миру.

Что ожидать?

Прогнозы Глобы и Норузи касаются не только окончания конфликта на Украине, но и широкой картины будущего, которая может принести как позитивные, так и мрачные события. С одной стороны, 2025 год обещает быть годом восстановления и дипломатического сотрудничества, но с другой — мир может столкнуться с серьёзными вызовами, как природными, так и экономическими.

Россиянам и всем жителям планеты стоит быть готовыми к этим изменениям, учитывая разнообразие мнений и предсказаний. Как бы ни развивались события, каждый из нас может адаптироваться к обстоятельствам и найти пути для лучшего будущего, независимо от того, что предсказывают звёзды и экстрасенсы.