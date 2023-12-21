«Закончим за 10 дней»: Глоба назвала дату окончания СВО

Знаменитый астролог Тамара Глоба помимо гороскопов для знаков зодиака может также составлять и политические прогнозы, обращаясь за помощью к Вселенной и звездам: предсказательница назвала сроки завершения Спецоперации на Украине, сообщает информационно-новостной портал progoroduhta.

Тамара Глоба предсказывает конец вооруженного конфликта, которое началось зимой 2022 года, Российской Федерации и Украины к концу 2023 года, однако перед самым финалом столкновение достигнет пиковой точки напряжения.

Вместе с тем после окончания Спецоперации астролог увидела, что 2024 год станет началом спокойной и гармоничной жизни по всему земному шару.