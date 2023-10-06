Заказывал спутниковые снимки пути до Москвы: стали известны подробности мятежа Пригожина

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заказывал спутниковые снимки у китайской компании перед походом на Москву, об этом сообщает AFP.

Одна из структур бизнесмена заключила контракт на предоставление данных космической разведки с китайской Beijing Yunze Technology. Главе ЧВК «Вагнер» были проданы два космических спутника в ноябре 2022 года. Также бизнесменом было приобретено право использования высокоточных снимков Земли.

В издании полагают, что покупка спутников связана с походом на Москву, которых произошел летом 2023 года.