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Заказывал спутниковые снимки пути до Москвы: стали известны подробности мятежа Пригожина

Заказывал спутниковые снимки пути до Москвы: стали известны подробности мятежа Пригожина

newizv.ru

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Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заказывал спутниковые снимки у китайской компании перед походом на Москву, об этом сообщает AFP.

Одна из структур бизнесмена заключила контракт на предоставление данных космической разведки с китайской Beijing Yunze Technology. Главе ЧВК «Вагнер» были проданы два космических спутника в ноябре 2022 года. Также бизнесменом было приобретено право использования высокоточных снимков Земли.

В издании полагают, что покупка спутников связана с походом на Москву, которых произошел летом 2023 года.

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