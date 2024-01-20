«Заказы полностью отменят с 20 января»: всех россиян, кто покупает на Wildberries, AliExpress и Ozon, ждет сюрприз

Покупателям известных интернет-площадок, таких как Wildberries, AliExpress и Ozon, предстоит столкнуться с новым, необычным вызовом, который вступит в силу с 20 января, согласно информации от PRIMPRESS. Эта неожиданная ситуация связана с новой схемой мошенничества, затрагивающей почти все ведущие онлайн-площадки, включая Wildberries, Ozon и прочие.

По словам эксперта, мошенники используют хитрые методы, чтобы лишить клиентов не только денег с банковских карт, но и уже сделанных заказов на интернет-площадках. Одним из таких методов является отправка фальшивых сообщений от предполагаемых продавцов, призывающих покупателей уточнить данные о доставке.

В процессе общения с клиентом мошенники стремятся получить код, который поступает на телефон. Этот код, в свою очередь, предоставляет им доступ к личному аккаунту клиента на маркетплейсе. После этого происходит полная отмена всех заказов, средства за которые возвращаются на новый счет, указанный мошенниками.

Эксперт предостерегает от передачи кодов и других личных данных, чтобы избежать подобных инцидентов. Он подчеркивает, что внимательность и бдительность при общении с интернет-площадками играют ключевую роль в обеспечении безопасности личной информации и финансов пользователей.