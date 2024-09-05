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«Задрали с этой мобилизацией»: генерал-лейтенант прокомментировал призывы провести мобилизацию в России

В свежем интервью телеканалу «Забайкалье», депу...

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В свежем интервью телеканалу «Забайкалье», депутат Госдумы Андрей Гурулев подчеркнул, что в текущей ситуации Россия не стоит перед необходимостью проведения новой мобилизации.

Он привел ряд аргументов, подтверждающих его мнение, что страна обладает достаточным количеством ресурсов для обеспечения своих оборонных потребностей без дополнительного привлечения граждан.

Первым и ключевым аргументом Гурулева стало заметное увеличение числа добровольцев, желающих служить в армии. «Мы наблюдаем рост числа новобранцев, подписывающих контракты с Минобороны, особенно после недавних событий», — сказал он, имея в виду трагедию в «Крокус Сити Холле», которая, по его словам, сплотила граждан.

Депутат также обратил внимание на текущее состояние военно-промышленного комплекса страны, который способен обеспечить армию необходимым вооружением и амуницией. «У нас достаточно ресурсов для поддержки необходимых группировок без дополнительной мобилизации», — подчеркнул Гурулев.

Третий аспект, на который он указал, касается воздействия мобилизации на экономику. Гурулев отметил серьезный дефицит рабочей силы, который только усилится, если проводить массовую мобилизацию. «В настоящий момент, при уже ощущаемом дефиците рабочих рук, дополнительная мобилизация могла бы нанести вред экономическому росту страны», — заключил он.

Эти заявления отражают общий тренд, который был подтвержден и другими высокопоставленными официальными лицами, такими как депутат Госдумы Виктор Соболев, который ранее высказывался о достаточности добровольцев для пополнения армии и отсутствии планов на новую мобилизацию.

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